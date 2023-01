Benzinai, revocato il secondo giorno di sciopero

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si auspicava che dopo gli incontri proseguiti anche mercoledì 25 gennaio si potesse ridurre i disagi per i cittadini, e così è stato. Alla fine dell’ennesimo incontro al ministero, i sindacati dei benzinai hanno revocato il secondo giorno di sciopero .

«Lo facciamo per gli automobilisti, non per il governo», questo il commento dei rappresentanti sindacali dei benzinai dopo la decisione di far terminare l’agitazione nella serata di mercoledì.