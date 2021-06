Bergamo Chorus Life, al via il cantiere per il parcheggio: info viabilità in via Bianzana Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo quartiere Chorus Life, intervento realizzato da Groupedil nella zona est della città e che prevede, tra l’altro, la costruzione delle nuova Arena per lo sport della città di Bergamo.

Il cantiere, che si sviluppa su un’area di oltre 70mila metri quadrati, ora prevede la realizzazione dell’ingresso del parcheggio interrato già scavato sotto l’ex area dismessa OTE.

Per poterci riuscire, l’ipotesi iniziale era quella di chiudere una corsia lungo via Bianzana, ma nelle scorse ore è stata trovata una soluzione che allunga i tempi del cantiere, ma consente di mantenere il doppio senso di marcia nella via, evitando anche di deviare il trasporto pubblico, e di non interferire in modo significativo con le attività commerciali della via.

Pertanto, la Polizia Locale del Comune di Bergamo ha pubblicato un’ordinanza che istituisce, dalle ore 9.00 di venerdì 25 giugno 2021 fino a fine anno i seguenti provvedimenti viabilistici (per tratti progressivi di avanzamento del cantiere):

In Via Bianzana nel tratto compreso tra Via Corridoni e Via Serassi

-restringimento della carreggiata a vista mantenendo una corsia per ogni senso di marcia

-istituzione del limite di velocità di 30 Km/h

-deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori

cantiere per la creazione del quartiere innovativo Chorus Life

(Foto by Beppe Bedolis)

