Bergamo fa scuola a Bormio e Livigno: oltre 30 giovani «On the Road»

Bergamo fa scuola a Bormio e Livigno. La prevenzione, l’educazione e la sensibilizzazione dei più giovani torna «On the Road» a Livigno e sbarca, per la prima volta, a Bormio anche sulle piste da sci: dove in questi giorni si svolge la Coppa del Mondo di sci alpino. Una partecipazione record con 30 ragazzi e ragazze dai 16 ai 20 anni impegnati nel progetto promosso dall’associazione socio educativa Ragazzi On The Road di Bergamo .