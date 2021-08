(Foto by R.P.)

L’incrocio dove si è verificato l’incidente (Foto by R.P.)

Bergamo, schianto tra auto e monopattino elettrico: 37enne in ospedale - Foto L’incidente alle 10 di domenica 15 agosto.

Un’ambulanza è accorsa all’incrocio tra via Spino e via Maestri del Lavoro a Bergamo nella mattinata di Ferragosto per un incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico e un’auto.

La dinamica di quanto accaduto è in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Bergamo.

L’uomo al volante del monopattino, un 37enne, è finito a terra riportando delle contusioni ed è stato trasportato in codice verde alle Gavazzeni, non è grave.

