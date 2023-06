Bergamovola, al parco della Trucca torna il festival dedicato agli aquiloni

Raccontare l’emozione del volo non è semplice, è più semplice mostrarla. È più semplice incontrarsi in un prato, alzare lo sguardo e stringere fra le mani un aquilone. Per questo torna Bergamovola, per la 9ª edizione, il 17 e 18 giugno al Parco della Trucca.

Il festival è nato da un’idea del Consorzio Sol.Co Città Aperta, ente gestore delle ludoteche comunali, che nel 2012 propose all’amministrazione la realizzazione in città dell’evento. Sono principalmente due gli obiettivi del festival: far vivere due giornate di divertimento e bellezza; raccogliere offerte libere per supportare di anno in anno un’associazione del territorio che si occupa di bambini e bambine in situazione di fragilità. Tutte le offerte raccolte quest’anno saranno destinate all’associazione Support and Sustain Children, che si occupa dei bambini e delle bambine che vivono nel più grande campo profughi siriano in Turchia.

Il festival è inserito nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023: ad aprile le ludoteche del Comune hanno realizzato laboratori di costruzione di aquiloni nei reparti pediatrici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con la Scuola in Ospedale. È stato creato anche un podcast per ragionare insieme a ragazze e ragazzi su cosa è la cultura per un preadolescente e adolescente. Le tracce audio saranno ascoltabili durante il festival scansionando un QR code.

Protagonisti del festival ovviamente gli aquiloni, quelli costruiti sotto gli stand delle ludoteche ma anche quelli degli ospiti nazionali e internazionali. Dall’estero arriveranno Nick James (Inghilterra), Alain Muret (Francia) e il gruppo Carpediem (Svizzera). Fra gli artisti italiani anche i bergamaschi Matteo Taramelli-Bergamo in aria e Giovanni Cortese. Anche quest’anno non mancheranno i laboratori, ben 14, che animeranno il Parco della Trucca da sabato alle 15 a domenica alle 18,30, tutti gratuiti e senza prenotazione.

Un momento della conferenza di presentazione del festival «Durante Bergamovola troviamo riscontro delle qualità del lavoro svolto dalle ludoteche nei mesi autunnali e invernali. L’appuntamento rappresenta l’apertura ufficiale della stagione estiva nelle ludoteche e coinvolge le bambine, i bambini, le famiglie e il mondo adulto in un’esperienza ludica unica», commenta Loredana Poli, assessore comunale all’istruzione, formazione, sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva. «Le nostre attività sono totalmente finanziate dal basso o attraverso donazioni private e spontanee o attraverso bandi: Bergamovola condivide con noi molti valori e non potremmo essere più felici di questa collaborazione», spiega Arianna Martini, presidente dell’associazione Support and Sustain Children.