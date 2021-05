Le prime foto dei soccorsi in via Piatti

Boccaleone, due donne di 71 anni investite in via Piatti mentre attraversano la strada Travolte da una vettura che svoltava da via Piatti verso il quartiere Boccaleone: sul posto due ambulanze e l’auto medica.

Due donne di 71 anni sono state investite nella mattinata di sabato 22 maggio mentre attraversavano regolarmente la strada in via Piatti a Bergamo: alla guida di una Citroen che stava svoltando con il verde da via Piatti verso il quartiere di Boccaleone una donna di 32 anni sotto choc per l’accaduto. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 di sabato 22 maggio: da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’automobile non le abbia viste e le ha investite in pieno. Una signora ha perso conoscenza per qualche minuto e poi si è ripresa.

Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze del 112, l’auto medica e due vetture della Polizia locale di Bergamo per i rilievi. Traffico rallentato in tutta la zona di Boccaleone. Le donne sono state trasportate in ospedale per accertamenti in codice giallo ma pare che stiano fortunatamente bene.

