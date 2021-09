Bolgare, ferito motociclista di 20 anni. Ricercato automobilista fuggito dopo lo schianto L’incidente mercoledì 8 settembre verso le 23.30.

Un giovane di 20 anni è rimasto a terra ferito dall’impatto della sua moto con un’auto che si è data alla fuga. È successo mercoledì 8 settembre in tarda serata, intorno alle 22.30, a Bolgare in via Dante.

A dare l’allarme alcune persone presenti nella via centrale del paese: sul posto sono sopraggiunte la medicalizzata e un’ambulanza da Bergamo oltre ai Carabinieri e alla Polizia stradale di Bergamo.

Il ragazzo, ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale Bolognini di Seriate. Le Forze dell’ordine hanno raccolto diverse testimonianze e, anche grazie all’ausilio delle telecamere della zona, si sono messe sulle tracce dell’auto in fuga.

