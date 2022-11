Bonus da 150 euro, è ora di incassare. In Bergamasca già pagato a 200mila pensionati

Qualcuno, di fronte a quel gruzzoletto in più, si sarà sorpreso. Non è però una sorpresa vera e propria, ma un bonus annunciato un mese e mezzo fa e che ora diventa concreto. È infatti in corso di erogazione il bonus una tantum da 150 euro previsto dal Decreto Aiuti-ter varato a metà settembre, e legato alle pensioni o agli stipendi di novembre: i primi a riceverlo sono stati appunto i pensionati, che se lo sono ritrovati nel pagamento avvenuto nei giorni scorsi, poi toccherà ai lavoratori dipendenti (e qui ovviamente la data sarà diversa a seconda di quando abitualmente si riceve lo stipendio), e più in là – salvo ritardi o colpi di scena – anche agli autonomi. Non è un bonus per tutti, ma è legato a specifici requisiti e in particolare al reddito: a beneficiarne, complessivamente saranno poco più di 400mila bergamaschi (417mila, secondo una stima più precisa), di cui circa la metà sono pensionati (che dunque l’hanno ricevuto appunto nei giorni scorsi).