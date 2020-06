La supplica nel Giardino della Pace a Sotto il Monte in occasione della celebrazione in memoria di Papa Giovanni XXIII nel 57° anniversario della morte (Foto by Yuri Colleoni)

«Brilli come luce sulle migliaia di morti»

Il vescovo ricorda Papa Giovanni -Video Mercoledì 3 giugno il vescovo Francesco Beschi ha celebrato una Messa in memoria del Papa Buono, morto 57 anni fa.

Nel giorno in cui si ricordano i 57 anni dalla morte di Papa Giovanni XXIII il vescovo Francesco Beschi ha raggiunto Sotto il Monte per celebrare la Messa con i sacerdoti del territorio.

La supplica nel giardino della pace

(Foto by Yuri Colleoni)

Nell’omelia il ricordo della «forza mite e unitiva della sua persona. San Giovanni XXIII brilli come luce sulle migliaia di morti della nostra terra. I sentimenti di condivisione di quei giorni terribili non vadano perduti nella tentazione di dimenticare quello che abbiamo vissuto e che ora accade in altri Paesi».



Il parroco monsignor Claudio Dolcini ha raccontato, al termine della celebrazione, di come in molti santuari del mondo si sia pregato per la nostra terra.

In conclusione i celebranti e le autorità presenti hanno raggiunto il Giardino della Pace per la recita della supplica a Papa Giovanni. Molti i fedeli presenti che hanno occupato la chiesa parrocchiale, la Cappella della Pace e la zona del sagrato mantenendo sempre le distanze di sicurezza.

Guarda qui il video della supplica a Papa Giovanni.

Guarda qui il video integrale della Messa.

