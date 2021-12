Brucia un tetto, Vigili del fuoco in azione a Costa Volpino - Foto Tetto distrutto a Costa Volpino: a bruciare circa 20 metri quadrati nella serata di mercoledì 22 dicembre.

I Vigili del fuoco volontari di Lovere, di Darfo e l’autoscala della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incendio di un tetto a Costa Volpino in via Primo Maggio. Il rogo è scoppiato intorno alle 22.50 di mercoledì 22 dicembre.

A bruciare circa 20 metri quadrati di tetto, le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile e bonificato l’area compromessa. Fortunatamente l’incendio non ha causato feriti.

