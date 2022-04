«Buono due volte», a Bergamo il negozio con i prodotti di San Patrignano

«Buono due volte». Questo il nome del nuovo negozio a Bergamo dove si potranno trovare tutte le produzioni agroalimentari e artigianali della comunità San Patrignano. Situato in via San Tommaso 96/B, da giovedì 27 aprile aprirà le porte a chi vorrà scoprire le eccellenze che nascono all’interno della più grande comunità per tossicodipendenti d’Europa: le tante etichette della sua cantina, i formaggi figli della sua filiera chiusa, i salumi e i prodotti da forno, senza dimenticare le produzioni tessili e di pelletteria, come sciarpe, scialli e borse, create nei suoi laboratori.