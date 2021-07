Centri per l’impiego della Provincia, ecco tutte le offerte di lavoro Aggiornamento del 12 luglio 2021. Elettricisti, muratori, autisti, manutentori, camerieri e cuochi: sono tantissime le posizioni aperte ogni settimana sul sito della Provincia di Bergamo.

I Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo pubblicano settimanalmente un elenco di offerte di lavoro attive a cui è possibile candidarsi. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro.

Per candidarsi è necessario inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di auto candidatura e il curriculum vitae, facendo riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si intende candidarsi. Tutte le offerte sono rivolte a candidati di ambo i sessi ai sensi della legge 903 del 1977. Ecco l’elenco completo di tutte le offerte di lavoro dei centri per l’impiego.

