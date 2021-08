Centri per l’impiego della Provincia, ecco tutte le offerte di lavoro Ecco la sintesi delle offerte di lavoro attive alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo.

Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro. Ulteriori dettagli su ogni singola offerta e sui requisiti richiesti si possono consultare nel bollettino allegato .

Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura ( scaricabile dal sito) e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati.

