Centro civico di via Furietti in Malpensata, cantiere in vista per l’ammodernamento Nel 2022 il Comune di Bergamo avvierà la riqualificazione del centro civico del quartiere della Malpensata, in via Furietti: il progetto del primo lotto di intervento, del valore di ben 850mila euro, è stato approvato in questi giorni dalla Giunta comunale e si focalizza soprattutto sugli impianti dell’edificio e sulla sala polifunzionale, molto utilizzata dal quartiere.

Un intervento importante, del valore complessivo di 1,5milioni, divisi su due lotti di intervento, che prevede di risanare e riqualificare completamente il polo civico del quartiere, senza per altro interrompere molte attività all’interno del complesso. L’edificio è stato realizzato negli anni ‘70 e successivamente ceduto al Comune di Bergamo, che, negli anni, ha provveduto a lavori di ampliamento e di adeguamento, soprattutto degli impianti. Il centro civico ha oggi una superficie di 1.170mq: il primo lotto di lavori, quello approvato dal Comune di Bergamo e già portato all’attenzione della rete del quartiere, interviene sui primi 300 mq.

Il Comune di Bergamo prevede un cantiere comunque molto articolato anche in questo primo lotto di intervento, che prevede la demolizione della scala esterna e del camino, la realizzazione dei locali tecnici e l’ammodernamento degli impianti, ma soprattutto la sistemazione della sala polifunzionale, attualmente usata come teatro e spazio per riunioni. Qui il cantiere prevedrà nuove uscite di sicurezza, una postazione di regia sul lato opposto del palco, sita su un nuovo soppalco, nuovi arredi e una configurazione che garantirà la presenza di 98 persone.

«Il progetto approvato – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – consentirà di ammodernare la sala polifunzionale del centro civico, utilizzata per riunioni di associazioni e cittadini, ma anche come teatro, spazio per piccoli concerti e così via. Credo che il nuovo assetto renda più funzionale la sala alle molteplici attività che vi trovano spazio. Nel mentre, lavoriamo al progetto del secondo lotto, che andrà ad ammodernare gli spazi del resto del centro, la biblioteca, le sedi delle associazioni e il centro anziani. Continua così il piano di lavoro sul quartiere di Malpensata, al centro di un progetto urbanistico di larga scala da parte di questa Amministrazione».

