Città Alta, Bugan Coffee Lab ha vinto il premio di miglior caffetteria dell’anno

L’urlo liberatorio, la grinta contagiosa e il sorriso di Maurizio Valli, abbracciato a tutto il suo gruppo del Bugan Coffee Lab, è stata l’immagine più bella della serata del Barawards 2022 che si è svolta al Palazzo del Ghiaccio di Milano lunedì 12 dicembre. Un regalo di Santa Lucia anticipato per il locale orobico che si è aggiudicato l’ottava edizione del prestigioso riconoscimento di miglior caffetteria del 2022. Un premio nato per valorizzare l’eccellenza dell’ospitalità made in Italy organizzato da Bargiornale, Ristoranti, Dolcegiornale e Hotel Domani. Oltre 700 tra locali e professionisti di cui 30 caffetterie hanno partecipato alla gara. Un’affermazione ancora più importante perché arriva per l’80% dal voto di una giuria di professionisti e per il 20% dai voti online.

È la seconda affermazione per la caffetteria orobica, nel 2015 era stato il titolare, Maurizio Valli, ha conquistare l’ambito riconoscimento di miglior barista dell’anno.

Questa volta il riconoscimento è andato a tutto il gruppo composto da Maurizio e Sonia Valli, Ines Del Prato, Sasha Stefani, Roberto Breno, Liana Viti che da aprile 2019 hanno inaugurato il nuovo locale sulla Corsarola in Città Alta, il secondo in città dopo quello di via Quarenghi.

Sonia e Maurizio Valli Maurizio e Sonia Valli, Ines Del Prato, Sasha Stefani, Roberto Breno, Liana Viti

«È un premio all’impegno e alla passione che ci mettiamo sempre - ci dice Sonia Valli-. Puntiamo sulla qualità del caffè e sulla forza del gruppo. Non abbiamo mollato subito dopo l’apertura quando è arrivata la mazzata del Covid, anche quando in Città Alta non veniva nessuno. Siamo stati ripagati dall’aver saputo aspettare, credere nel nostro lavoro e aver resistito anche in quei brutti momenti».

Bugan Coffee Lab: lSi aggiudica il premio di miglior caffetteria del 2022. Video di Roberto Vitali

Bugan Coffee Lab è un bar di Specialty Coffee che propone caffè di alta qualità, diversi tipi di caffè monorigine provenienti da piccole piantagioni selezionate in tutto il mondo.