Colognola, posata la passerella ciclo pedonale per scavalcare la circonvallazione È stata posata nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 maggio.

La prima di una serie di passerelle ciclopedonali per scavalcare la circonvallazione di Bergamo è stata posata nella notte tra via Colognola e via San Sisto.

Il piano del Comune prevede l’installazione di passerelle ciclopedonali anche a Campagnola, in corrispondenza del parco Ovest e al Rondò delle Valli.

