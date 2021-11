Condannato per l’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica: 49enne in carcere Adrara San Rocco, 49enne algerino era stato arrestato un anno fa dai carabinieri di Sarnico in una casa disabitata insieme a un connazionale. Ordine di carcerazione dalla Procura: deve scontare 11 mesi e 28 giorni di reclusione.

Sabato 13 novembre i carabinieri della Stazione di Sarnico hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Bergamo, nei confronti di un cittadino algerino 49enne. Un anno fa, il 25 ottobre 2020, i Carabinieri della Stazione di Sarnico, nel corso di un controllo ad un’abitazione privata disabitata ad Adrara San Rocco, occupata da due cittadini di origine algerina, notarono anomalie al contatore dell’energia elettrica e, insospettiti, approfondirono l’accertamento, scoprendo che i due, con un pericoloso allaccio abusivo, si erano attaccati alla rete pubblica che porta l’elettricità ai lampioni della strada, garantendosi così una illimitata fornitura di energia e rischiando di far saltare l’illuminazione su tutta la strada. Ieri, i militari della Stazione di Sarnico hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di uno dei due, in quanto la pena per i fatti compiuti un anno fa è diventata definitiva.

L’algerino, con svariati precedenti, disoccupato e senza fissa dimora, è stato portato nella Casa circondariale di Bergamo, dove dovrà scontare la pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione.

