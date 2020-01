Controlli fuori dai locali notturni

15 persone denunciate I Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo, nel corso del finesettimana, hanno eseguito dei servizi di controllo del territorio in prossimità dei locali notturni, identificando numerose persone e mezzi in transito sia nei centri abitati, sia lungo le principali arterie stradali extraurbane.

Il servizio straordinario, durato per tutto il weekend, si inserisce nell’ambito delle attività pianificate dall’Arma per vigilare sulla sicurezza dei cittadini e controllare i movimenti delle persone sospette sul territorio provinciale. Tra gli obiettivi principali il contrasto del cosiddetto «binge drinking», la guida in stato di ebbrezza e l’eccesso di velocità, fra le cause più comuni dei sinistri stradali.

In totale, sono stati sottoposti a controllo 470 veicoli e circa 800 persone, delle quali un centinaio con precedenti specifici per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. In tutto sono 52 le contravvenzioni al Codice della Strada e 15 le persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con ritiro della patente e sequestro amministrativo del veicolo. Segnalate anche due persone quali assuntori di sostanze stupefacenti.

