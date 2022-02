Coorious al via: boom di iscrizioni, ma nelle Week ci sarà spazio per tutti C’è tempo fino a San Valentino per iscriversi al percorso formativo sulla comunicazione organizzato da L’Eco con Edoomark. Al primo incontro di presentazione si potrà scegliere uno dei 4 settori.

A San Valentino si dichiara il proprio amore. E subito tutti a pensare a quale regalo acquistare per dimostrarlo. In realtà, la prima cosa a cui bisognerebbe pensare è come comunicare il proprio affetto. La parola è l’essenza della relazione. E sarà un puro caso che le iscrizioni ai corsi di comunicazione di Coorious chiudano proprio il 14 febbraio, giorno di San Valentino?

Ebbene sì, è solo una coincidenza ma casca a fagiolo perché Coorious è la grande occasione che L’Eco di Bergamo ed Edoomark offrono ai giovani di partecipare a un percorso di comunicazione. Non certo per dichiararsi a San Valentino, ma per acquisire competenze su quattro filoni distinti: Jornalism, Videomaker, Content editor e Account (nei box qui a fianco trovate le informazioni specifiche). Alla segreteria di Coorious hanno abbondantemente superato il centinaio le richieste d’iscrizioni da parte di giovani affascinati dall’idea di potersi mettere in gioco con professionisti che lavorano nel gruppo editoriale Sesaab, tra cui i giornalisti de L’Eco di Bergamo e Bergamo Tv.

Nonostante l’overbooking su tutte le Week organizzate per i quattro settori, si è deciso di garantire a tutti gli iscritti i percorsi gratuiti di 12 ore, denominati Week. Quindi, non preoccupatevi, correte ad iscrivervi entro questo fine settimana perché saranno organizzate Week sufficienti a coprire tutte le iscrizioni provenienti dalla provincia di Bergamo. Ricordiamo infatti che sono due le condizioni necessarie per poter partecipare: un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e la residenza nella nostra provincia. Una volta iscritti riceverete una mail per partecipare gli incontri on line di presentazione iniziale: si terranno lunedì 14 febbraio (ore 18-19) e martedì 15 febbraio (ore 18-19) sulla piattaforma Meet.

In questi due appuntamenti, i futuri partecipanti conosceranno i formatori di Edoomark perché prima di una partenza è giusto definire il campo d’azione. I formatori presenteranno le regole di gioco, illustreranno il percorso, gli obiettivi, indicheranno gli strumenti che accompagneranno gli allievi nell’avventura, le date e i successivi passaggi operativi. Dopo aver presentato nello specifico tutte le Week di Coorious e aver fornito tutti gli elementi, i partecipanti avranno la possibilità di scegliere il percorso che preferiscono.

E dopo la Week? Cosa succederà? La Week sarà il pass, il momento propedeutico per accedere alla Masterclass, il percorso formativo a pagamento della durata di 40 ore (3 ore a settimana). Non è possibile passare alla Masterclass senza prima essere passati dalla Week. Tutti i dettagli relativi alla Masterclass saranno definiti lungo il percorso, valutando anche i bisogni dei futuri partecipanti e dei relatori protagonisti. La cosa certa è che - paragonando Coorious a una scuola guida - se nella Week si fanno le prime prove nel parcheggio, nella Masterclass si guiderà in strada, macinando km, accelerando, anche sbandando per migliorare. Sempre accompagnati da qualcuno che sa guidare e che ha tanta esperienza alle spalle. Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.coorious.it.

