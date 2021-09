Covid 19: presentate in Senato le foto sui volontari di Bergamo che costruirono l’ospedale in Fiera In un libro gli artigiani che hanno aiutato a costruire ospedale: la presentazione in Senato nel pomeriggio di giovedì 23 settembre.

«È emblematico che proprio in Senato nello stesso giorno in cui si vota il secondo provvedimento sul green pass ci sia la presentazione dell’opera fotografica, che racconta l’impegno, la forza, il lavoro incessante di tanti volontari artigiani che a Bergamo si sono offerti per costruire nei giorni bui della pandemia l’ospedale Covid progettato dagli Alpini e realizzato in una settimana». Così la vicepresidente dei senatori di Forza Italia Alessandra Gallone nel corso di una conferenza stampa giovedì 23 settembre di presentazione del libro «Il cantiere della vita», realizzato da Confartigianato Imprese Bergamo.

«In piena emergenza – ricorda Ariela Benigni, segretario scientifico Istituto Mario Negri – i nostri ricercatori hanno dato un contributo determinante in campo diagnostico, studiando questo virus e cercando la cura. Il nostro impegno contro il Covid prosegue incessante e si concretizza anche in questa esperienza, perchè grazie alla pubblicazione verranno raccolti fondi per delle borse di studio». «Avete fatto un miracolo, un’opera che resterà nella storia - commenta il deputato della Lega, Daniele Belotti - non mi risulta infatti che nel mondo esista un altro ospedale Covid realizzato da volontari».

La deputata del Pd, Elena Carnevali, sottolinea quanto sia stato importante in quei momenti sentirsi parte di una comunità «noi bergamaschi abbiamo lavorato fianco a fianco, animati da un senso di fraternità e di unità difficile da spiegare». «Con i miei scatti fotografici – è l’intervento dell’autore Orazio Truglio – ho voluto restituire qualcosa a Bergamo. All’inizio ho creduto di partecipare a qualcosa di eccezionale, ma ben presto ho compreso che di eccezionale non c’era nulla, perché in quei drammatici momenti i bergamaschi hanno agito così come fanno quotidianamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA