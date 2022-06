Covid, da inizio pandemia in Bergamasca contagiato un bimbo su tre

Quasi uno su tre. Sono i bambini contagiati dal Sars-CoV-2 in Bergamasca da inizio pandemia: il virus è circolato ad alti livelli anche tra i più piccoli, pur con una malattia solitamente non grave, ma impattando in maniera spesso critica sulla regolarità della frequenza scolastica. La fotografia dettagliata è impressa nei dati elaborati dal Servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo: e sommando l’andamento settimanale da febbraio 2020 a inizio giugno 2022, si arriva a un totale di oltre 27mila casi nei bambini con meno di dieci anni. Calcolando che in totale i bimbi bergamaschi in quella fascia d’età sono circa 92mila, vuol dire che il 29% di loro ha contratto il virus. Uno su tre, quasi.