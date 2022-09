Covid, l’appello di Remuzzi e di Ats: vaccinatevi

Un appello rivolto ai cittadini bergamaschi, sollecitandoli ad aderire alla campagna vaccinale in corso. La campagna vaccinale si rivolge agli over 60, alle persone con più di 12 anni ad elevata fragilità, ai cittadini trapiantati e immunocompromessi e agli operatori sanitari e delle Rsa.

Remuzzi, nel suo intervento, ha anche ricordato l’efficacia del vaccino contro il Covid- 19 e gli importanti vantaggi per la collettività dati dall’aver compiuto il ciclo vaccinale completo.