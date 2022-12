Da Mc Donald’s 150 pasti in dono al Patronato San Vincenzo

Patatine, bibita e doppio cheeseburger: il pasto classico di Mc Donald’s moltiplicato per 150 e donato ad altrettanti ospiti del Patronato San Vincenzo. È il regalo che il ristorante di via San Giovanni Bosco ha voluto fare ai poveri il giorno di Natale. In una delle pochissime mezze giornate di chiusura che la catena americana si concede durante l’anno, 18 dipendenti - tra cui i direttori e i manager dei locali della provincia di Bergamo - si sono dati appuntamento domenica mattina, giorno di Natale, per confezionare i pasti che qualche minuto prima delle 11,30 sono partiti a bordo di un furgone con destinazione la mensa del Patronato.