Da Palazzago a Mapello per la spesa nella prima ondata Covid: «Archiviate le multe da 400 euro» La prefettura archivia le multe ai cittadini di Palazzago che si erano recati all’Ipercoop del centro commerciale Continente su suggerimento del loro primo cittadino.

«Informiamo con piacere la cittadinanza di Palazzago che il Prefetto di Bergamo ha emanato il decreto di archiviazione delle sanzioni da 400 euro l’una irrorate dai vigili di Mapello a quattro cittadini di Palazzago per essersi recati, a ridosso dei propri confini comunali e con la nostra ordinanza in mano, ad effettuare la spesa nel lontano aprile 2020», durante la pandemia, all’Ipercoop del centro commerciale il Continente in territorio di Mapello». Lo annuncia in un post su Facebook il sindaco di Palazzago, Michele Jacobelli, alla cittadinanza nella mattinata di domenica 12 settembre.

«L’Amministrazione di Mapello aveva dato disposizione ai propri vigili di multare i cittadini di Palazzago che si fossero recati per necessità al centro commerciale il Continente – spiega ancora il primo cittadino sui social –, applicando erroneamente l’art.1 comma 2 lettera C del D.L.19/2020. Mentre, se avessero letto il comma 2 lettera A dello stesso articolo 1 del D.L. 19 del marzo 2020 (c he consente gli spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio motivati da situazioni di necessità), avrebbero fatto risparmiare tanto tempo ai cittadini di Palazzago e alla Prefettura stessa» rincara il sindaco di Palazzago, non risparmiando qualche stoccata al vicino comune di Mapello.

