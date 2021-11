Dalla Val del Riso l’albero di Natale di Bergamo

Un abete, alto 15 metri e destinato all’abbattimento per problemi di sicurezza, sarà tagliato nella giornata di mercoledì 24 novembre e dalla Val del Riso sarà poi trasportato a Bergamo, in piazza Vittorio Veneto per essere allestito come albero di Natale.