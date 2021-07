Ecco la passerella che collega Campagnola alla Malpensata: foto e video del montaggio Circonvallazione Paltriniano off limits nel pomeriggio e nella serata di sabato 17 luglio per la posa della passerella. Traffico in tilt.

Ecco i video della posa della passerella di Campagnola: l’operazione, che rientra nel progetto di riqualificazione dell’ex area dismessa Mangimi Moretti, è stata ultimata nella serata di sabato 17 luglio in anticipo rispetto al cronoprogramma che prevedeva l’operazione di posa da parte dell’impresa Bergamelli nel corso della notte tra sabato e domenica. Dalle 17 di oggi e fino alle 10 di domenica la circonvallazione Paltriniano è chiusa al traffico veicolare per permettere la delicata operazione di messa in opera della passerella. Nella tarda serata il Comune ha fatto sapere che la strada verrà riaperta durante la notte di sabato.

Dopo la demolizione degli edifici dismessi, la realizzazione di una media struttura di vendita, di un’area di somministrazione e la piantumazione delle nuove alberature, ora è stata posata la passerella ciclopedonale che, sovrastando la circonvallazione, collegherà il quartiere con quello della Malpensata e, da qui, il resto della città . La struttura metallica era già pronta da alcuni giorni in via San Giovanni Bosco, per il montaggio e le ultime finiture.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Dopo questa fase di intervento, l’opera verrà completata con la posa delle scale prefabbricate e degli ascensori. «Sono molto soddisfatto perché con la posa della passerella concludiamo un lungo lavoro anche tecnico – commenta l’assessore all’Urbanistica, Francesco Valesini -. Si tratta di un’operazione concordata e fortemente voluta dai residenti dei due quartieri di Campagnola e Malpensata, che permette di superare la cesura della circonvallazione».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA