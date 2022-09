Alle 12 in Italia l’affluenza supera il 19%. Nella Bergamasca ha votato il 24,5% - Foto e video

Elezioni. I dati (in aggiornamento) sull’affluenza alle elezioni del 25 settembre. In provincia nella tornata precedente aveva votato il 24,08%. Nel capoluogo ha votato il 25,06% (23,48 nella tornata precedente), Treviglio il 21,88 (21,56). Nella mattinata code ai seggi.

Dal Viminale arrivano i dati (in aggiornamento) sull’affluenza alle elezioni del 25 settembre. Al voto per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato poco più del 19% degli aventi diritto, dato parziale con circa 7.800 comuni su 7.904. Nella tornata precedente l’affluenza di mezzogiorno era al 19,55%.

I dati provinciali

In provincia di Bergamo ha votato il 24,5% (dato definitivo con 243 comuni su 243), nella tornata precedente era il 24,08%. Nel capoluogo ha votato il 25,06% (23,48 nella tornata precedente), Treviglio il 21,88 (21,56). Secondo la rilevazione di mezzogiorno, rispetto al 2018 in Bergamasca l’affluenza è in crescita in 123 comuni e in calo negli altri 120; la crescita più ampia a Blello (a mezzogiorno ha votato il 33,9%, nel 2018 si fermava all’11,67%), il calo più significativo a Ornica (al 10,19% contro il 23,02% del 2018).

Code e attese

Nei seggi della città di Bergamo in mattinata si è notato un andirivieni abbastanza sostenuto, anche con qualche coda: verso le 11, per esempio, al seggio del Secco Suardo in via Mai c’erano diverse persone in coda, con attese fino a mezz’ora. Code anche all’Ufficio elettorale del Comune, a Palazzo Uffici, dove i cittadini residenti a Bergamo devono recarsi per ottenere alla tessera elettorale in caso di smarrimento o spazi «pieni», ma la disponibilità di tanti sportelli aperti ha reso le file scorrevoli. Nella mattinata anche in provincia in alcuni seggi sono registrate code.

Elezioni politiche 2022, le foto dai seggi Una carrellata di immagini dai seggi di città e provincia

Seggi aperti fino alle 23

Oggi dalle 7 alle 23, nelle 970 sezioni ordinarie allestite sul territorio provinciale (cui si aggiungono 65 seggi speciali tra ospedali e case di cura, oltre a 21 seggi Covid), 832.586 bergamaschi (421.788 donne e 410.798 uomini) sono chiamati a eleggere 600 parlamentari (1/3 rispetto alle ultime Politiche del 2018). Sulle schede (gialla per Palazzo Madama e rosa per Montecitorio) i bergamaschi troveranno 225 nomi (la somma tra tutti i collegi proporzionali e uninominali), dei quali solo 37 (pari al 16,4%) under 40. Sono 67 i candidati nati in provincia di Bergamo (alcuni in corsa fuori territorio). La rappresentanza istituzionale orobica, complice appunto il «taglio delle poltrone», è destinata a ridursi dai 20 eletti attuali a poco più di una decina.

Elezioni politiche, i seggi in città: la scuola Scuri. Video di Yuri Colleoni

Nuovi collegi

A cambiare anche la geografia del voto, con i nuovi confini dei collegi che consegnano una frammentazione tortuosa. Il Rosatellum – l’attuale legge elettorale – è composto da una parte proporzionale (con collegi plurinominali) e da una maggioritaria (con collegi uninominali). Per la parte proporzionale della Camera la gran parte della Bergamasca (207 comuni su 243) costituisce il collegio Lombardia 3-P01, che attribuisce 4 seggi; ci sono poi 36 comuni tra Isola e Valle Imagna inseriti – con le province di Como, Sondrio e Lecco – nel collegio Lombardia 2-P02, che assegna 5 seggi.

Elezioni politiche, i seggi in città: la scuola Diaz. Video di Yuri Colleoni

Per la parte proporzionale del Senato, invece, l’intera Bergamasca afferisce al collegio Lombardia P03, che comprende anche le province di Brescia, Mantova e Cremona e che attribuisce 6 seggi. Per la parte proporzionale, tra Camera e Senato, c’è dunque in ballo un totale di 15 seggi (non tutti però pienamente bergamaschi). C’è poi il versante maggioritario, con i diversi collegi uninominali. Per la Camera, 117 comuni tra città e valli compongono il collegio Lombardia 3-U02 (Bergamo), altri 90 comuni della Bassa costituiscono il collegio Lombardia 3-U01 (Treviglio), infine 36 comuni tra Isola e valle Imagna sono inseriti nel collegio Lombardia 2-U05 (Lecco).