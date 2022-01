Fiamme in un cantiere abbandonato di via Spino. Vigili del fuoco in azione a Bergamo Rogo in via Spino, a Bergamo: nessun ferito, l’area è dismessa.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, i volontari di Gazzaniga e i volontari di Madone sono intervenuti per un incendio cantiere in via Pietro Spino a Bergamo intorno all’1.30 di lunedì 17 gennaio.



Il cantiere è abbandonato da anni: si tratta di un parcheggio multipiano e l’incendio si è sviluppato nella tromba delle scale ormai da tempo usata come deposito. I pompieri, spente le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area compromessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA