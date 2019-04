Forza Italia, Paolo Franco lascia

Azzurri bergamaschi senza guida Le dimissioni del coordinatore provinciale presentate sabato 27 aprile in una lettera a Mariastella Gelmini. «Dai vertici scelte incomprensibili».

Terremoto in casa azzurra: nel giorno della presentazione delle liste elettorali per le votazioni del prossimo 26 maggio, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Paolo Franco, si è dimesso. In una lettera inviata alla coordinatrice regionale Mariastella Gelmini, ai vicecoordinatori regionali e provinciali, e per conoscenza ai parlamentari bergamaschi, Franco ufficializza una decisione che era nell’aria e che aveva già valutato con i suoi più stretti collaboratori. Una scelta che lascerà senz’altro strascichi politici e che potrebbe preludere a migrazioni in altri schieramenti, vista la precarietà della casa azzurra.

