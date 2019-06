Forza Italia, Paolo Franco si dimette

«Mi faccio da parte per il rinnovamento» Il coordinatore provinciale conferma le dimissioni annunciate e poi stoppate qualche mese fa.

In un momento di fermento e di riorganizzazione del partito in tutta Italia anche a Bergamo, Forza Italia comincia il rinnovamento e il suo coordinatore provinciale Paolo Franco conferma le dimissioni annunciate qualche mese e fa e congelate su richiesta di Mariastella Gelmini. Lo fa con questo messaggio: «Come già anticipato nei mesi scorsi, dopo essermi dimesso da coordinatore provinciale del partito e aver congelato le dimissioni a seguito della richiesta della coordinatrice regionale Mariastella Gelmini, oggi sono a confermare nuovamente le mie dimissioni. Nella giornata di ieri, infatti, il presidente Berlusconi ha manifestato la volontà di dar vita ad un processo di rinnovamento del nostro movimento.

Proprio per questo ritengo opportuno confermare le dimissioni da coordinatore provinciale e rendere contendibile quella carica per chi ha voglia di mettere il proprio tempo al servizio della nostra comunità. Augurando un buon lavoro ai due neo commissari Giovanni Toti e Mara Carfagna, voglio ringraziare ancora una volta tutte le persone che in questi anni di coordinamento mi hanno affiancato nel duro lavoro di rilancio del movimento. Abbiamo conseguito risultati straordinari grazie al lavoro di ciascuno. Sono convinto che chi sarà chiamato a ricoprire questo ruolo nel futuro ripartirà dalla comunità di donne uomini che rivestono ruoli apicali all’interno delle nostre amministrazioni. Loro rappresentano la nostra punta di diamante che negli anni ha saputo ampliarsi sempre più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA