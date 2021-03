Giù le serrande da sabato in tre Despar

Bergamo, Lovere e Chiuduno, ma si tratta La Cisl: «Speriamo nella proroga degli ammortizzatori».

Entro sabato anche i tre supermercati bergamaschi con insegna Despar ancora aperti chiuderanno i battenti in via «temporanea», come avvenuto in precedenza per il punto vendita di via Suardi.

Lo hanno comunicato i vertici di Alco SpA, , che hanno anche fatto sapere che le trattative per le cessioni dei supermercati stanno proseguendo, nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri tra rappresentanti dei lavoratori e proprietà.

Da sabato 27, dunque, anche Lovere, Chiuduno e il negozio di Bergamo (in via Furietti) saranno chiusi, in attesa che si compiano le pratiche di concordato preventivo richieste per tutte le tre società del gruppo.

«Naturalmente viviamo ancora grande preoccupazione per la chiusura dei punti vendita, il destino dei lavoratori e l’apertura del concordato preventivo, ma faremo tutto il possibile perché in questo periodo, che ci auguriamo il più breve possibile, siano prorogati gli ammortizzatori sociali per i lavoratori del gruppo – dice Luca Riva di Fisascat Bergamo. Rimangono concrete trattative con due importanti gruppi del settore per cui stiamo incalzando l’azienda a risposte veloci. Confidiamo che il disagio dei lavoratori duri il meno possibile e che si possa ripartire con nuove garanzie e con ritrovate solidità lavorative e occupazionali per i 60 addetti presenti in bergamasca».

