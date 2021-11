I quartieri al centro: sondaggi, quiz e contest fotografico sulla pagina Instagram de L’Eco di Bergamo Qui ogni settimana potrete partecipare a sondaggi, quiz, contest fotografici e molto altro per testare la vostra conoscenza della città e aiutarci a raccogliere scatti e istantanee dei quartieri.

«L’Eco di Bergamo» lancia un’inchiesta transmediale sui quartieri di Bergamo: si chiama «I quartieri al centro» e coinvolgerà il giornale cartaceo e online, Bergamo TV e i social, dove l’hashtag utilizzato sarà #iquartierialcentro. Da lunedì 15 novembre, L’Eco proporrà un approfondimento a settimana sui quartieri della città, attraversando 23 quartieri in 23 settimane. Sarà un viaggio multimediale alla scoperta di ogni piccolo cosmo che compone Bergamo. La redazione proporrà dati sulla composizione di genere della popolazione, sui redditi, sullo sviluppo demografico negli ultimi 40 anni; per facilitare la visualizzazione di tutte queste informazioni troverete immagini, grafici e articoli.

Per questa inchiesta abbiamo deciso di offrirvi un mezzo in più per scoprire la città: #iquartierialcentro sarà infatti disponibile anche su Instagram, sul nostro account @ecodibergamo. Qui ogni settimana potrete partecipare a sondaggi, quiz, contest fotografici e molto altro per testare la vostra conoscenza della città e aiutarci a raccogliere scatti e istantanee dei quartieri. Proprio da martedì 16 novembre sarà disponibile sulla nostra pagina Instagram il contest #iquartierialcentro, grazie al quale potrete condividere con la redazione e con tutti i nostri lettori e lettrici la vostra personale visione di Bergamo e dei suoi quartieri.

Per non perdervi gli aggiornamenti sull’inchiesta e per partecipare a tutte le iniziative collegate, vi invitiamo fin da ora a seguire L’Eco di Bergamo su Instagram.

