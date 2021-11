Celadina, viaggio nel rione più giovane della città - Foto, video e grafici Se si vuole tratteggiare la Bergamo di domani, si può provare a studiare il quartiere più proiettato al futuro. Celadina, la porta orientale di Bergamo, il rione che tiene insieme la tradizione delle giostre di Sant’Alessandro e la fresca effervescenza culturale di Daste, ha i contorni del «serbatoio demografico».

La concentrazione di giovani e di famiglie, il peso della componente straniera, un mercato immobiliare accessibile, le nascite in crescita: è questa la trama delle possibili correlazioni che ne fanno un laboratorio in controtendenza rispetto alla città che invecchia, secondo la fotografia dei numeri.

Con 5.210 residenti a fine 2020, a un primo sguardo Celadina è un quartiere «intermedio», praticamente a metà strada tra il più piccolo (Grumello, 1.878 abitanti) e quello più grande (Sant’Alessandro, 9.821 residenti). Negli anni è però cresciuto decisamente, passando dai 4.473 residenti di fine 1987 agli appunto 5.210 abitanti attuali (16,5% in più, nello stesso arco temporale la città è cresciuta solo del 2,4%), ma a corrente alternata: anno dopo anno, per lungo tempo, si sono susseguite variazioni annuali lievi nel numero di residenti, sino a una recente «rivoluzione»; dai 4.677 residenti del 2015 si è balzati a ben 5.144 abitanti nel 2017, sino all’attuale stazionamento attorno ai 5.200 cittadini.

Guarda il video su Celadina

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

L’identikit dell’anagrafe traccia un profilo tipico: più uomini (52,2%) che donne (47,8%), ma soprattutto giovani perché il 43,9% dei residenti di Celadina ha meno di 40 anni, ed è il dato più alto dell’intera città. Nello specifico, Celadina è prima anche nella fascia 18-39enni (il 28,6% dei residenti ha quest’età), quella che conduce alla formazione di una famiglia. Non a caso, evidentemente, Celadina è il rione dove le famiglie sono più «larghe»: ogni nucleo familiare è in media composto da 2,4 componenti; se si guarda ai vari «formati», è sopra la media cittadina per nuclei composti da 3 persone (il 15,3%, contro il dato medio cittadino del 14,2%), da 4 persone (11,7% contro 10,5%), 5 persone (3,3% contro 2,9%) e 6 o più persone (1,7% contro 1,1%). Chi lo scorso anno, tra un lockdown e l’altro, ha potuto girare per le vie del quartiere, forse avrà notato la moltiplicazione di fiocchi azzurri o rosa fuori dai palazzi: sono nati 48 bambini nel quartiere (18 maschi, 30 femmine) durante il 2020, e calibrati sul numero di residenti si traducono in 9,2 nascite ogni mille abitanti, più che in ogni altro spicchio della città, con una performance del 46% superiore alla media cittadina. Anche se in realtà l’anno record è stato il 2012, con 52 nascite.

Il contropiede anagrafico

È mutata profondamente la pelle del quartiere, se si allarga lo sguardo agli ultimi tre decenni. Nel 1987 succedeva sostanzialmente il contrario di quel che i dati immortalano per il presente. Era il quartiere con meno under 40, con appena il 43,1% dei residenti (la media cittadina era del 49,5%), e quello con più over 60, il 32,3% degli abitanti; nel dettaglio, il 24,5% dei residenti aveva tra i 60 e i 79 anni e il 7,8% superava gli ottanta. Ma è proprio la rivoluzione dei giovani quella che più colpisce: in tutti i quartieri di Bergamo tra il 1987 e il 2020 la «quota» di under 40 residenti si è abbassata (in media è passata dal 49,5% al 38,8%), tranne appunto che a Celadina dove è cresciuta dello 0,8%; e, viceversa, il «peso» degli over 60 è cresciuto ovunque tranne che a Celadina.

Ha un peso rilevante la componente straniera, in questa metamorfosi del quartiere. Nel 1987 erano solo 11 i residenti di nazionalità non italiana, pari allo 0,2% dei 4.473 abitanti di Celadina (il dato complessivo della città era dello 0,5%), mentre oggi sono saliti a 1.533, il 29,4% dei residenti, e solo la Malpensata ha una quota più rilevante (il 30,8%). Delle 48 nascite nel quartiere durante il 2020, 19 bebè (il 39,6%) sono nati da genitori stranieri. È ancora una popolazione giovane, quella degli stranieri che vivono a Celadina: solo 8 su 1.533 stranieri (lo 0,5%) è over 80 e solo 53 hanno tra i 60 e i 79 anni (il 3,5%).

La forbice economica

Celadina, in metafora, è però anche una periferia economica. Con 21.838 euro di reddito pro capite, secondo le dichiarazioni presentate nel 2020 e riferite all’anno d’imposta 2020, è il quartiere i cui residenti guadagnano meno (al pari di Boccaleone e Borgo Palazzo-Alle Valli: i dati del ministero dell’Economia fanno riferimento al Cap, i tre quartieri condividono il medesimo codice): è praticamente la metà del reddito dei quartieri più «ricchi», perché nel centro (negli spicchi di viale Papa Giovanni e Pignolo) la media era di 39.447 euro annui. La crescita dei residenti, numeri alla mano, può essere stata trascinata dai costi mediamente più contenuti delle case (e quindi, a mo’ di circolo, accessibili a chi ha redditi più bassi). Secondo l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nel 2020 la quotazione media di Celadina è stata di 1.286 euro al metro quadrato; solo Boccaleone, a 1.283 euro, e Carnovali, a 1.263 euro hanno venduto a meno, e tra l’altro la quotazione di Celadina è calata del 2,7% rispetto al 2019.



(Foto by Yuri Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA