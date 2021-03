Il biglietto Atb ora si acquista a bordo di bus e tram: basta una carta contactless A partire da martedì 30 marzo è possibile acquistare i biglietti direttamente a bordo di autobus, funicolari e tram della rete Atb con la propria carta di credito/debito contactless, usufruendo della tariffa di viaggio giornaliera più vantaggiosa.

Il nuovo sistema «Passa e vai. Basta la carta» è semplice ed intuitivo: basta infatti avvicinare la carta di pagamento contactless o il cellulare al validatore di bordo alla salita, ovvero effettuare un «tap», e scegliere sul display touch screen tra due sole tariffe, Una Zona (ad esempio per la zona urbana di Bergamo, con validità 75 minuti) o Più Zone (l’intera rete, con validità 120 minuti). Se il «tap» è andato a buon fine il validatore emetterà un segnale acustico e sul display comparirà una scritta con le caratteristiche del biglietto (zone, durata e prezzo).

Durante la giornata, se si viaggia su più autobus, tram o funicolari della rete Atb o Teb, ogni volta che si cambia il mezzo è necessario effettuare il «tap», cioè passare sul validatore, solo alla salita, lo stesso dispositivo utilizzato per l’acquisto del primo biglietto (es: se al primo viaggio si utilizza la carta di credito si deve proseguire sempre con la stessa), selezionare la tariffa e proseguire il viaggio. Il sistema addebiterà un nuovo biglietto solo alla scadenza della validità precedente, applicando automaticamente la tariffa più vantaggiosa in base ai viaggi effettuati nella giornata. Non ci sono costi di transazioni bancarie a carico del cliente.

Rispetto ad un ticket tradizionale o acquistato dall’ App Atb Mobile, l’utente può effettuare il primo viaggio con un biglietto Una Zona e, fino alla scadenza, può aumentare le zone (biglietto Più Zone) senza che venga addebitato un nuovo viaggio.

La novità di Atb

Al primo «tap» della giornata il cliente riceve dalla propria banca una pre-autorizzazione di importo variabile (fino ad un massimo di euro 5,00) a seconda del circuito bancario della carta utilizzata. Nei giorni successivi viene addebitato l’importo effettivo degli spostamenti della giornata, calcolato secondo la tariffa più conveniente:

Una Zona

€ 1,30: biglietto con validità massima di 75 minuti

€ 3,50: tariffa massima giornaliera

Più zone

€ 2,80: biglietto con validità massima di 120 minuti

€ 5,00: tariffa massima giornaliera

Il sistema «Passa e vai. Basta la carta»” accetta carte contactless di debito e credito, anche prepagate, dei circuiti VISA, V-Pay, Mastercard, Maestro, American Express e smartphone NFC Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Qualora la carta non venisse accettata, bisogna verificare con la propria banca se è abilitata al pagamento. Se il credito sulla carta è insufficiente, il sistema registra un pagamento non valido e, di conseguenza, non consente eventuali successivi utilizzi del servizio «Passa e vai».

Per riabilitare la carta il cliente deve anzitutto ricaricarla, quindi accedere col proprio login (oppure registrarsi) alla sezione «Portale del viaggiatore» del sito www.atb.bergamo.it, inserire i dati della carta ed effettuare il pagamento dell’importo rimasto in sospeso. Dal «Portale del viaggiatore», a seguito della registazione, è anche possibile consultare l’elenco dei pagamenti effettuati e ricevere una mail di notifica ad ogni «tap» effettuato con data, ora e validità. Non è possibile utilizzare la propria carta per acquistare il biglietto ad altre persone.

In caso di controllo da parte del personale Atb, il passeggero che ha utilizzato il sistema di pagamento contactless deve fornire le ultime 4 cifre della propria carta di credito fisica o di quella virtuale associata al proprio smartphone per la verifica del pagamento e la validità dei ‘tap’ effettuati. I dati della carta e del suo titolare non vengono memorizzati in alcun modo dai dispositivi di controllo utilizzati dai verificatori.

I nuovi validatori contactless, quasi 650, sono installati su tutti i mezzi della rete Atb, compresi i tram Teb della Linea T1 e gli autobus Sab e Tbso del Consorzio (ad esclusione, per il momento, di Autoservizi Locatelli): 3 per autobus, 6 per tram, 7 in totale per le funicolari. La fornitura è stata effettuata da Conduent Transportation, leader mondiale per soluzioni di trasporto automatizzate.

