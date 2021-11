(Foto by Maria Zanchi)

«Il nostro Carisma». Un libro e una mostra sulla Fondazione di via Gleno Le parole, i volti del Gleno. Le persone e il loro vissuto. Sabato 13 novembre in sala Galmozzi la presentazione del volume «Il nostro Carisma» e l’inaugurazione della mostra sul Sentierone.

È attraverso la voce di chi ogni giorno vive questa realtà che la Fondazione Carisma ha deciso di raccontarsi in un libro, di aprire virtualmente le sue porte per consentire un’immersione nella struttura che, da più di un secolo, accoglie gli anziani, i malati di Alzheimer, i pazienti in stato neurovegetativo. E le loro famiglie.

Il volume si intitola «Il nostro Carisma» ed è un lavoro realizzato a quattro mani. Ci sono le fotografie di Maria Zanchi, scatti in grado di immortalare, da un lato, sentimenti e dettagli che raccontano visivamente l’intrecciarsi delle esistenze degli ospiti e dall’altro, volti «nudi» delle figure istituzionali, spogliati da qualsiasi etichetta di status sociale per provare a perdere la distanza con chi vive quotidianamente gli spazi della struttura di via Gleno.

Ci sono le parole, quelle scritte dalla giornalista de L’Eco di Bergamo Carmen Tancredi, in grado di cogliere le sfumature degli animi dei protagonisti. Parole delicate, che si snodano in racconti di vite, quelle lunghe degli anziani ospiti, quelle più giovani di chi le assiste. Testimonianze cariche di emozioni, di pathos, di insegnamenti, di motivazione.

La sezione dedicata alle figure istituzionali è fatta di ritratti in bianco e nero, dove il testo è in forma di intervista e lascia emergere la dedizione, la missione di chi dirige la Fondazione Carisma con tanto impegno e di chi si prende cura in prima persona degli ospiti che vi soggiornano, con tutta l’umanità, la dolcezza e la fatica che comporta lavorare in costante contatto con la fragilità degli anziani. Parlano il presidente della Fondazione Miro Radici, il direttore generale Fabrizio Lazzarini, la geriatra responsabile della Riabilitazione, la geriatra responsabile del nucleo Alzheimer e del centro diurno integrato, un infermiere, un’operatrice sociosanitaria.

La sezione dedicata agli ospiti ha ritratti a colori. Quattro racconti di persone che al Carisma ci abitano, si sentono a casa, accudite e coccolate. C’è la storia di una coppia, lo psicoterapeuta Ennio, affetto da Alzheimer e la moglie Gabriela, legati da un amore che impedisce loro di stare lontani: grazie alla sensibilità dei dirigenti, hanno trovato un modo per rimanere uniti anche durante i mesi del Covid. C’è la storia del «modellatore di uomini» Alfredo Calligaris, uno dei primissimi preparatori atletici quando ancora questa professione si stava delineando. Non poteva mancare quella di Stefano Caglioni, «artista anarchico e sempre controcorrente», come lui stesso si definisce, pittore e personaggio conosciuto da tutti i bergamaschi, ospite del Gleno da più di dieci anni.

Infine c’è la sezione dedicata alla struttura, al suo terapeutico giardino, alla casa di ricovero e al progetto di CasAlzheimer, che tra circa un anno e mezzo verrà inaugurata nell’area accanto al Carisma, l’innovativa struttura destinata ad ospitare le persone affette da questa malattia neurodegenerativa.

«Il nostro Carisma» sarà presentato sabato 13 novembre alle 17 nella sala Galmozzi, in via Tasso 4, contestualmente all’inaugurazione di una mostra sul Sentierone che ripropone alcuni scatti contenuti nel libro, accompagnati da frasi estrapolate dai testi.

Al tavolo, tra gli altri, il presidente della Fondazione Miro Radici, il direttore generale Fabrizio Lazzarini, l’autrice Carmen Tancredi, la fotografa Maria Zanchi, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Bergamo Marcella Messina. Insieme al direttore dell’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli, parleranno, partendo dalle storie di vita, del Carisma: il passato, il presente e il futuro.

