Il secondo decollo e il giallo del guasto

La ricostruzione del tragico volo - Il video Il pilota Stefano Mecca è rientrato per un problema ma non aveva dichiarato l’emergenza. Il tracciato del volo in un video su YuoTube.

Guasto grave al velivolo o un errore umano: all’interno di queste due ipotesi, al momento entrambe possibili, si stanno muovendo gli accertamenti degli inquirenti per riuscire a dare un perché al tragico schianto del Mooney M-20 T pilotato da Stefano Mecca, 51 anni, commercialista di Gazzaniga. Il lavoro degli esperti è già cominciato, domenica 22 settembre il perito nominato dalla Procura, Alberto Folchini, docente al Politecnico di Milano, ha effettuato una serie di sopralluoghi, insieme a Maria Cristina Rota, procuratore facente funzioni di Bergamo, e Silvia Marchina, sostituto procuratore, titolare dell’inchiesta, agli uomini della Polizia scientifica e i tecnici dell’Ansv, Agenzia nazionale sicurezza del volo (che ha avviato una sua indagine e lavora a fianco della Procura di Bergamo), ai dirigenti della Polizia di frontiera di Orio, incaricata degli accertamenti. Su YouTube un video mostra la rotta seguita dal Mooney M-20 T.

Il problema tecnico

Si parte da un punto: Stefano Mecca, decollato sabato mattina alle 10.04 dalla pista dell’Aero Club a Orio - le tre figlie Chiara, 18 anni, Marzia e Silvia, gemelle di 15, a bordo per andare con lui a Venezia - un quarto d’ora dopo essersi alzato in volo ha deciso di tornare indietro. E ha avvertito la torre di controllo parlando di un «problema tecnico». Quale fosse non è ancora stato chiarito. Ma, stando a quello che è successo poco dopo, non ha dichiarato un’emergenza alla torre di controllo, perché se lo avesse fatto sarebbe scattata la procedura prevista dai protocolli in questi casi: sarebbe stato indirizzato sulla pista dello scalo di Orio al Serio, e attivati immediatamente gli interventi di sicurezza aeroportuali. Stefano Mecca, invece, decide di invertire la rotta presa per dirigersi a Venezia e di rientrare all’Aero Club, e su quella pista atterra, ma subito si rialza: avvia quindi la manovra per ritornare in quota, il termine tecnico è «riattaccare», e questo fa ritenere che sia arrivato troppo veloce, come si dice in gergo «troppo lungo». Ma perché rialzarsi, se alla torre di controllo erano stati segnalati problemi tecnici? Il protocollo di sicurezza prevede che se il pilota, a velocità troppo elevata, non riesce a frenare entro un terzo della pista, deve ridecollare per poi riprovarci a velocità più bassa.

I primi riscontri tecnici attestano che il velivolo ha effettivamente toccato terra, e, con il carrello ancora aperto, si è nuovamente alzato in quota, iniziando in pratica un nuovo decollo. Questo indicherebbe che il motore era a tutta potenza. E quindi Stefano Mecca avrebbe iniziato la virata verso destra, per completare il decollo e poi rimettersi in assetto per un successivo atterraggio, arrivando così a velocità più bassa. È questo il momento in cui quel «problema tecnico» per cui Mecca aveva chiesto il rientro all’Aero Club si manifesta, tanto poi da determinare lo schianto?

