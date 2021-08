Il temporale li sorprende in quota, salvi due escursionisti ai Laghi Gemelli Una brutta avventura a lieto fine per una coppia di escursionisti che hanno perso l’orientamento e allertato i soccorsi. Poi sono riusciti ad arrivare da soli al rifugio.

Due escursionisti di Bergamo, marito e moglie, sono stati soccorsi nel pomeriggio di lunedì 16 agosto nella zona del Laghi Gemelli, a circa 2000 metri di quota. Era in corso un forte temporale e avevano perso l’orientamento.

Sono stati attivati i tecnici della VI Delegazione Orobica e i Vigili del fuoco. Nel frattempo però i due coniugi sono riusciti a raggiungere il rifugio in modo autonomo. Erano molto infreddoliti ma stavano abbastanza bene. La situazione di potenziale pericolo si è risolta nel migliore die modi anche grazie al contributo del rifugista e all’Enel, che ha messo a disposizione la funivia per consentire ai soccorritori di portarsi in quota.

