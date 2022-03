In arrivo le pensiline «smart»: panchine, installazioni artistiche e casette dei libri

Una panchina, o almeno una seduta, per accomodarsi mentre si aspetta il bus. E dove possibile, una pensilina con nuovi «comfort» e novità creative, come installazioni artistiche a cura delle istituzioni culturali della città e la «casetta dei libri» da cui pescare una buona lettura quando l’attesa si fa lunga. La proposta (che prevede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche nei pressi delle fermate dei bus Atb) è stata discussa lunedì in Consiglio comunale a Bergamo, un ordine del giorno proposto dalla maggioranza e passato all’unanimità, con il benestare dell’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni che si è già confrontato con Atb. Non sarà possibile allestire tutte le fermate con una pensilina o una panchina, lo si farà «dove c’è spazio per predisporla, così da rendere l’attesa confortevole, soprattutto per le persone anziane, sempre di più in città e per i soggetti fragili» chiede la stessa consigliera Oriana Ruzzini (Pd), prima firmataria. E il piano di implementazione delle pensiline, «idea che condivido – ci tiene a dire l’assessore Zenoni -, sarà graduale. L’obiettivo è un progressivo miglioramento».