In città con autobus, funicolari e tram durante le festività: ecco tutti i servizi Bergamo, da sabato 4 dicembre le iniziative del Natale Atb, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per favorire l’accessibilità al centro cittadino e a Città Alta con i mezzi pubblici durante le festività.

Ritornano da sabato 4 dicembre le iniziative del Natale Atb, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per favorire l’accessibilità al centro cittadino e a Città Alta con i mezzi pubblici durante le festività.

Trenino turistico Gulliberg

Sabato 4, 11 e 18 dicembre, tra le ore 14:00 e le ore 19:00, il trenino turistico Atb “Gulliberg” viaggia gratuitamente nell’area del centro città e del Borgo San Leonardo, con partenza da via Tiraboschi.

Il percorso prosegue in via Zambonate, Piazza Pontida, via Moroni, via Previtali, via S. Bernardino, via Zambonate, via Camozzi, via M. Bianco, via Tasso, via Contrada Tre Passi e via Camozzi.

Nei giorni festivi 5, 8, 12 e 19 dicembre, negli stessi orari, il trenino viaggia in Città Alta collegando la Stazione superiore della Funicolare di Città con Colle Aperto, percorrendo il viale delle Mura.

Linee 1, 3, 6, 8: più corse nei giorni festivi

Nei giorni festivi 5, 8, 12 e 19 dicembre, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, Atb potenzia il servizio con più corse in entrambe le direzioni della linea 1 dall’aeroporto alla stazione; della linea 6 da Stezzano a Porta Nuova; della linea 8 lungo il percorso da Borgo Palazzo (Mercato Ortofrutticolo), Stazione, Porta Nuova e Longuelo.

Nei giorni 4, 5, 8, 11, 12, 18 e 19 il servizio della linea 3 viene prolungato con l’aggiunta di due corse alle ore 19:10 e alle ore 19.50 in partenza da Piazza Mercato delle Scarpe per l’Ostello.

Gli orari di autobus, funicolari e tram

Dal 23 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022, da lunedì a venerdì, tutte le linee Atb – ad eccezione della linea 1 dalle ore 20:00 e delle funicolari – circolano con orario del sabato, senza corse scolastiche; i tram viaggino con orario feriale non scolastico

Il 25 dicembre è sospeso il servizio di autobus, funicolari e tram. L’Atb Point è chiuso.

Sabato 1 gennaio e giovedì 6 gennaio, autobus, funicolari e tram circolano con orario festivo. L’Atb Point è aperto per la sola biglietteria.

Venerdì 31 dicembre le linee Atb seguiranno l’orario feriale del sabato e il tram regolare servizio feriale non scolastico.

Parcheggia l’auto e prendi il bus

Parcheggi convenzionati con Atb: posteggiando l’auto al parcheggio di Piazza della Libertà o al Central Parking di via Paleocapa e raggiungendo Città Alta con le funicolari o la linea 1, si riceve un’ora di sosta gratuita convalidando il ticket del parcheggio alla biglietteria della Funicolare Inferiore di Città.

Parcheggi gratuiti d’interscambio con le linee 1, 6, 8 e con le fermate della Linea T1 Bergamo Albino: Gavazzeni – via Europa; Piazzale Goisis – Stadio; Croce Rossa – via Broseta.

Parcheggi a pagamento : Garage San Marco; Garage Mirax – via Verdi; City Park Service – via Tiraboschi/Oviesse; Stazione Autolinee – via Foro Boario; Predaparking – via Pitentino; Triangolo – via Palma il Vecchio; Parking & Rent – via del Casalino; Del Centro – via Borfuro.

Gli orari Atb e Teb sono consultabili dalle app Teb Mobile, Google Maps, Moovit e sui siti atb.bergamo.it e teb.bergamo.it

