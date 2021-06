Inchiesta sul Covid per L’Eco di Bergamo: Isaia Invernizzi è «cronista dell’anno» Vincitore ex aequo con Nuri Fatolahzadeh, giovane collega del Giornale di Brescia.

Sono il giornalista bergamasco Isaia Invernizzi e Nuri Fatolahzadeh, cronista del Giornale di Brescia, i vincitori ex aequo del premio Premio Vergani 2021-Cronista dell’Anno 2020, il più prestigioso riconoscimento assegnato nel mondo dell’informazione lombardo. Invernizzi, 34 anni, già redattore de L’Eco di Bergamo e oggi firma del Post, è stato premiato per l’importante lavoro realizzato sulle colonne de L’Eco nel cuore della prima ondata del Covid, attraverso cui documentò la reale portata del virus nel territorio orobico con un dettagliato lavoro di analisi sulle vittime nei comuni bergamaschi . «Sono molto onorato di questo importante premio. È un riconoscimento del grande lavoro svolto da tutto L’Eco di Bergamo in questo anno e mezzo così impegnativo – sottolinea -. Voglio dedicare il premio ai colleghi della redazione Cronaca, allo “stanzone” e ai collaboratori. Nonostante non sia più a L’Eco, ricordo quegli anni con grande affetto: mi hanno dato tanto per crescere come giornalista». Nuri Fatolahzadeh è stata premiata per un’inchiesta sulla «Caffaro».

Anche Serpellini fra i finalisti

Nella rosa dei finalisti della «carta stampata», tradizionalmente la sezione più importante del Vergani, anche Stefano Serpellini, inviato de L’Eco, per diversi articoli realizzati sulla pandemia in Bergamasca.

Gli altri vincitori: Alberto Ambrogi di Tgr Lombardia per la sezione Radio/tv; Luca Perillo e Francesco Maviglia di AlaNews per le agenzie di stampa; Davide Arcuri e Sacha Biazzo di Fanpage per gli online; Claudio Furlan (fotografia). Sempre per la fotografia, menzione al bergamasco Sergio Agazzi per il racconto per immagini del Covid in terra orobica. Il Premio Vergani è organizzato dal Gruppo cronisti lombardi dell’Associazione lombarda dei giornalisti (guidata dal bergamasco Paolo Perucchini); la giuria, composta da direttori e giornalisti delle più importanti testate, è presieduta da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. «Premio per i cronisti sul campo - sottolinea Raffaele Lorusso, segretario Fnsi -, che ogni giorno garantiscono il nostro diritto all’informazione». A consegnare i premi anche Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

