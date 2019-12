L’incidente tra un’auto e il Tram delle Valli in via Martinella tra Bergamo e Torre Boldone (Foto by Bedolis)

Incidente tra un’auto e il Tram delle Valli

Via Martinella, ferita donna di 50 anni Incidente tra un’auto e il Tram delle Valli nel tardo pomeriggio di martedì 10 dicembre: ferita una donna di 50 anni.

Incidente tra un’auto e il Tram delle Valli poco dopo le 17 di martedì 10 dicembre in via Martinella tra Bergamo e Torre Boldone. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: dalla prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto sia rimasta incastrata sulle rotaie tra il tram e le recinzioni. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi: è stata trasportata in ospedale per accertamenti una donna di 50 anni. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco, oltre a un’ambulanza e un’auto medica da Bergamo. Disagi e rallentamenti nella circolazione della Teb come annunciato sui display luminosi dalla società.

