«Interventi e visite, l’ospedale è tornato ai livelli pre-pandemia»

Allora, facciamoli questi numeri del 2022.

«Gli obiettivi erano decisamente sfidanti, e dobbiamo anche tenere conto del fatto che nel contempo abbiamo continuato a fronteggiare le ondate Covid e non abbiamo mai interrotto l’erogazione dei vaccini, la nostra tensostruttura si è rivelata una scelta vincente, e per diversi periodi dell’anno è stata l’unica rimasta in funzione come presidio territoriale. Resterà per il momento ancora aperta e attiva, ci adegueremo in futuro alle decisioni nazionali sulle prossime strategie contro il virus. Per quanto riguarda i volumi di attività del “Papa Giovanni”, mi piace in primo luogo rimarcare che i ricoveri sono stati 42.777, con un fatturato complessivo che si stima intorno ai 180 milioni di euro, equivalente al budget del 2019. I ricoveri assoluti sono un 3% in meno del dato del 2019, che era pari a 43.885 ricoveri, ma occorre specificare che abbiamo avuto uno sviluppo dell’attività di emergenza, in particolare per i traumi, che si aggira sul 14% per quanto riguarda le attività chirurgiche urgenti . E per complessità casistica, un’attività in emergenza equivale a 3 ricoveri ordinari. In aumento anche l’attività pediatrica, oltre il 20% dei ricoveri è pediatrico. Questo significa che l’ospedale “Papa Giovanni” conferma e consolida la sua capacità attrattiva e che è sempre più punto di riferimento per i casi complessi. Inoltre, i trapianti sono stati 285, il 3% in più rispetto al 2019, e i parti 3.895, nel 2019 erano 3.878. Concludo con un altro dato molto interessante: l’attività ambulatoriale nel 2019 ha toccato il tetto di 3.956.175 prestazioni, con un fatturato complessivo che si stima oltre i 79 milioni, superiore a quello del 2019. E di questi quasi 3 milioni di euro riguardano 84.060 prestazioni legate al Covid, dai tamponi alla ricerca delle varianti fino ai prelievi, a dimostrazione che l’impegno sulla pandemia non si è mai fermato».