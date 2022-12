La veglia in Duomo del vescovo in diretta alle 23.30. Dalle 20.50 su Bergamo Tv serata dedicata alla Vigilia

Sabato 24 dicembre una prima serata dedicata alla Vigilia su Bergamo Tv e qui a partire dalle 20.50 per arrivare alle 23.30 quando verrà trasmessa in diretta la veglia, seguita dalla Messa di Natale celebrate dal vescovo in Duomo.

Si inizia, come anticipato alle 20.50 con il documentario che racconta il viaggio in Bolivia del vescovo Beschi per celebrare i 60 anni di presenza missionaria bergamasca in Sudamerica. A seguire dal teatro del Seminario verrà trasmesso il concerto di Natale promosso dal Centro Missionario diocesano con l’esibizione dei Gen Rosso.