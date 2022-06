L’affluenza nella Bergamasca alle 12: il referendum sfiora l’8%, comunali al 18,9%

Domenica 12 giugno I dati dell’affluenza alle ore 12 nella Bergamasca e in Italia. Nella nostra provincia si vota anche per eleggere il sindaco in 17 Comuni. Urne aperte fino alle 23.

In provincia di Bergamo l’affluenza alle ore 12 di domenica sfiora l’8% per i referendum sulla giustizia: la percentuale è diventata definitiva intorno alle 15,30 quando dalla città sono arrivati gli ultimi dati che hanno completato il quadro provinciale di mezzogiorno. Ecco nel dettaglio l’affluenza provinciale per ogni singolo quesito.

1 - Incandidabilità dopo condanna: 7,98%

2 - Limitazione misure cautelari: 7,94%

3 - Separazione funzioni dei magistrati: 7,94%

4 - Membri laici consigli giudiziari: 7,95%

5 - Elezioni componenti togati Csm: 7,94%

Comunali, l’affluenza nei 17 centri bergamaschi

Per il voto nei 17 Comuni bergamaschi chiamati ad eleggere il sindaco, invece, l’affluenza a mezzogiorno è del 18,9% (nella tornata precedente era al 20,86%). Per quanto riguarda le comunali, ecco l’affluenza nei Comuni bergamaschi dove si vota per eleggere il sindaco, tra parentesi indichiamo il dato della tornata precedente.

ARZAGO D’ADDA 18,50 (20,90)

AVERARA 19,6 8 (22,12)

BLELLO 21,60 (17,60)

BREMBATE DI SOPRA 17,31 (19,35)

CALUSCO D’ADDA 19,09 (22,94)

CARONA 30,00 (29,55)

CISANO BERGAMASCO 18,08 (15,83)

CURNO 17,51 (20,81)

FORNOVO SAN GIOVANNI 18,38 (26,32)

GANDINO 21,28 (20,83)

LEFFE 19,21 (16,46)

MOZZO 20,35 (20,59)

NEMBRO19,73 (23,14)

SOLTO COLLINA 23,92 (29,37)

SOVERE 14,19 (16,02)

VILLA D’ADDA 14,74 (19,36)

VILLONGO 22,07 (23,57)

L’affluenza in Italia

L’affluenza alle ore 12 per i referendum sulla giustizia sale al 6,69%, quando sono arrivati i dati di 7.888 comuni su 7.903 (quesito 1). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Si vota soltanto oggi fino alle 23. Il dato dell’affluenza alle ore 12 per il voto alle elezioni comunali, per gli 818 gestiti dal Viminale, è pari al 17,64%. In Lombardia il dato si attesta al 17,03%, poco sotto la media nazionale. Alle precedenti omologhe era stato del 19,5% a livello nazionale.

Urne aperte per 382 mila bergamaschi

Domenica 12 giugno in tutta Italia si vota per i cinque referendum sulla giustizia e, in 17 Comuni bergamaschi, anche per eleggere il sindaco. Si vota dalle 7 alle 23, poi partirà subito lo spoglio per il referendum, mentre quello delle elezioni comunali inizierà lunedì alle 14. Per il referendum, secondo i dati del ministero dell’Interno, nell’intera provincia di Bergamo gli aventi diritto al voto sono 832.469 (410.513 uomini, 421.956 donne); 970 le sezioni in cui è suddiviso il territorio orobico. In tutta la Lombardia si arriva a 7.506.308 elettori (9.248 sezioni), a livello nazionale gli aventi diritto sono 50.915.402 (di cui 4.735.783 residenti all’estero) su 61.565 sezioni. Cinque i colori delle schede: rossa, arancione, gialla, grigia e verde, in ordine di quesito (qui l’articolo con i quesiti) .

Il quorum

La partita, essendo il referendum abrogativo, si gioca innanzitutto sull’affluenza: l’esito sarà «valido» solo se si recherà alle urne il 50% più 1 degli elettori aventi diritto, cioè se si supererà il fatidico quorum. In concreto, l’asticella è fissata a circa 25,5 milioni di votanti. Ma quanto sono sentiti i referendum, in chiave locale? Nell’ultimo referendum abrogativo, quello del 2016 sulle trivelle, l’affluenza in città fu del 32,79% (e del 30,94% nell’intera provincia); nel 2011 invece fu del 54,4% in città (e del 53,7 nell’intera provincia) per i quesiti su legittimo impedimento, acqua pubblica e nucleare.

Il voto nei Comuni

Per quanto riguarda le elezioni comunali, il più popoloso tra i paesi bergamaschi che dovranno rinnovare gli organi nei municipi è Nembro, con 11.542 abitanti, il più piccolo (primato che detiene anche a livello nazionale) è Blello, 76 anime. In mezzo Calusco d’Adda, Brembate Sopra, Curno, Villongo, Mozzo, Cisano Bergamasco, Gandino, Sovere. E poi Villa d’Adda, Leffe, Fornovo San Giovanni, Arzago d’Adda, Solto Collina, Carona e Averara. In tutto 85.450 residenti e un totale di 69.214 elettori che nella sola giornata di oggi, dalle 7 alle 23, muniti di documento di riconoscimento e tessera elettorale, potranno fare la loro scelta. I protocolli sanitari approvati dai Ministeri dell’Interno e della Salute sottolineano che è fortemente raccomandato, per l’accesso degli elettori ai seggi, l’uso della mascherina chirurgica. Ma come si vota? Tutti i Comuni orobici coinvolti in questa tornata elettorale hanno meno di quindicimila abitanti, quindi, salvo clamorosi pareggi, tutto si deciderà oggi, senza ballottaggi.

Come si vota