L’assalto dei turisti a Città Alta: lunghe file alla funicolare e ai musei

I turisti si muovono schivando con i trolley le bandiere sindacali. È assalto dei vacanzieri nel giorno del 1° maggio. Una splendida giornata di sole e bel tempo, che ha portato migliaia di viaggiatori in visita a Bergamo fin dalla mattina. Dal centro sul Sentierone , con il pienone alla Fiera dei Librai , fino in Città Alta.

La colonna di auto e moto lungo il viale verso Città Alta

(Foto di Bedolis)

È soprattutto qui che si sono riversati i tantissimi stranieri, e non solo, tra una passeggiata sulla Corsarola, un gelato all’aria aperta e un selfie in piazza Vecchia. Ma non sono mancate code e lunghe attese. Raggiungere Bergamo Alta è stata infatti una vera e propria impresa per molti turisti, causa le file interminabili alla funicolare di viale Vittorio Emanuele II e gli autobus stracolmi di Atb, impreparati a contenere l’afflusso di persone che hanno scelto di trascorrere in città la Festa dei lavoratori.