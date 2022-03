Lavori sulla Corsarola in Città Alta, «impacchettata» la fontana del Contarini

Buona la prima in piazza Mascheroni, i lavori per la sostituzione dei sottoservizi (gas e acqua) proseguiranno anche lungo la Corsarola. Chiuso il cantiere pilota, si avanza di 12 metri, entrando nella frequentatissima via Colleoni. Il via libera nei giorni scorsi, dopo un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune e dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla, conscio della delicatezza del cantiere e della necessità di chiudere entro il 5 aprile, così da mettere la Corsarola a disposizione dei turisti e dei bergamaschi per la bella stagione.

I lavori sulla Corsarola

Qui i lavori partiranno nei prossimi giorni, sempre seguendo le prescrizioni della Sovrintendenza (sul posto, un funzionario delle Belle arti, in caso di eventuali ritrovamenti). Si era partiti con i piedi di piombo nelle scorse settimane in piazza Mascheroni, rimuovendo ogni blocchetto di porfido, scavando il minimo necessario e andando poi a sostituire le tubature, in campo gli addetti di Uniacque e Unareti: «In piazza Mascheroni il cantiere è ormai finito – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici – è già stata messa una copertura provvisoria di calcestruzzo color porfido. Andremo a posare la pavimentazione in porfido a settembre. I lavori sono andati molto bene, abbiamo deciso di proseguire sulla stessa linea su una prima parte della Corsarola, circa 12 metri. Il cantiere sarà allestito sulla parte destra (uscendo da piazza Mascheroni, ndr), il transito pedonale sarà sempre consentito e non sarà necessario posare le passerelle per accedere a negozi e abitazioni. Anche in questo caso, entro il 5 aprile, si poserà una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo colorato. A settembre riprenderemo i lavori sull’altra metà della strada e una volta conclusi, ripristineremo la pavimentazione definitiva in porfido, anche in piazza Mascheroni . È necessario infatti iniziare e completare i lavori nella loro interezza per eseguire il disegno a “lisca di pesce”».