Lotta ai tumori, su bus e tram i manifesti della Lilt per la prevenzione In occasione dei 90 anni della sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, sui mezzi Atb una campagna di sensibilizzazione e approfondimenti con il personale del Gruppo per diffondere la cultura della prevenzione.

Da 90 anni Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha una sede a Bergamo attraverso cui fa informazione, prevenzione, controlli periodici e realizza progetti per migliorare i servizi a disposizione della popolazione più fragile. Per festeggiare questo importante traguardo Atb ha realizzato 350 appendini per gli autobus e i tram, con una grafica dedicata che invita a sostenere l’ente benefico sia attraverso donazioni, sia partecipando attivamente alle iniziative in programma. Gli appendini rosa sono stati collocati su 140 bus e 14 tram. La campagna ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Bergamo.

In concomitanza con l’iniziativa Lilt organizzerà un percorso di approfondimento sulla cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita fra i dipendenti del Gruppo Atb che saranno realizzati a ottobre, durante il mese della prevenzione, interessando i circa 400 dipendenti di Atb e Teb. Lucia De Ponti, Presidente Lilt Bergamo ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di questa collaborazione e della possibilità di poter portare un messaggio di prevenzione e cura a chi viaggia per la città come a chi lavora in azienda». Gianni Scarfone, direttore Atb: «Siamo felici e onorati di poter collaborare con una realtà come Lilt Bergamo per diffondere anche al nostro personale la cultura e i valori della prevenzione».

Lucia De Ponti e Gianni Scarfone

© RIPRODUZIONE RISERVATA