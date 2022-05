L’Università a sostegno degli ucraini: un manuale linguistico per chi è in prima linea nell’accoglienza

Il progetto L’Università degli Studi di Bergamo, dopo essersi attivata mettendo a disposizione docenti e studenti con competenze in mediazione linguistica, aderendo alla raccolta fondi «Un aiuto per l’Ucraina» e organizzando un ciclo di conferenze e incontri per comprendere le dinamiche del conflitto, conferma il sostegno agli esuli a ucraini con la creazione di un manuale ad hoc, pensato proprio per coloro che sono in prima linea nell’accoglienza e che non hanno familiarità con la lingua ucraina.