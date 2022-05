Malinovskyi Charity, il 16 giugno un’asta benefica per l’Ucraina. Il video: «Aiutiamo insieme la popolazione in difficoltà»

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, e sua moglie Roksana, imprenditrice, scendono in campo. E lo fanno per il loro Paese, l’Ucraina, dando vita a un’associazione benefica insieme ad alcuni amici e imprenditori bergamaschi. Obiettivo della Malinovskyi Charity è di portare un aiuto concreto alla popolazione ucraina, da ormai tre mesi sotto attacco. Challenge social, aste di beneficenza, cene di gala e raccolte fondi per acquistare e inviare al popolo ucraino beni di prima necessità come alimenti, vestiti e medicine, nonché promuovere progetti di solidarietà e di sviluppo economico e sociale.