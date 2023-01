Malpensata, dopo due anni riapre il supermercato: 20 nuovi posti di lavoro

Buone notizie per i residenti della Malpensata: entro Pasqua riaprirà il supermercato di via Furietti sotto il marchio Italmark, garantendo un presidio di prossimità e anche 20 nuovi posti di lavoro. Il punto vendita è c hiuso da marzo 2021, quando il gruppo «L’Alco Spa», che gestiva i negozi Despar di Bergamo è andato in difficoltà ed è stato costretto ad abbassare le saracinesche lasciando sguarniti gli abitanti di un servizio essenziale. Dopo due anni è finalmente arrivata la svolta con i proprietari dei muri che hanno sottoscritto un contratto di affitto con Italmark. A inizio settimana è già stato fatto un sopralluogo tecnico, al quale hanno partecipato l’impresa edile, insieme a idraulici ed elettricisti, mentre a breve aprirà il cantiere necessario per i lavori di ristrutturazione e di sistemazione della struttura. Nei prossimi due mesi verrà sistemato sia il piazzale esterno sia la parte interna dei locali, dai pavimenti al controsoffitto, dalla parte impiantistica all’allestimento di attrezzature e scaffali, insieme a un nuovo layout grafico su vetrine e insegne.